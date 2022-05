Quanta voglia hai di iniziare la prossima stagione dopo questi risultati? "Ho tanta voglia di finire bene questa stagione, poi penseremo alla prossima. Capisco la domanda, ma pensiamo ancora a questo campionato. Ci lascia un po' d'amaro in bocca questo match, anche se possiamo passare per presuntuosi".

Ko, ma anche stasera una buona prestazione. Forse la cosa migliore è stata la reazione nel secondo tempo... "I ragazzi sono stati bravissimi e ora andiamo avanti. Rammarico per il primo gol su piazzato, fondamentale in cui siamo forti. Il secondo gol è nato perché siamo stati una via di mezzo, cosa che non possiamo permetterci. Nella ripresa abbiamo corretto il tiro".

Il rammarico nasce dalla mancanza di qualità nell'ultimo passaggio?

"Corretto. E aggiungo che arriviamo da 5 partite in 2 settimane: probabilmente è mancata un po' la freschezza".

Possibile seguire l'esempio del Sassuolo? Cosa servirebbe in termini di qualità?

"Cosa serve lo decide la società. Secondo me è possibile, realistico. Però torno al presente, perché veramente a noi interessa finire bene questo campionato".

La sua idea sul calcio di rigore?

"Cito testuali parole di Boskov: 'Rigore è quando arbitro fischia'. Dobbiamo cercare una scusa per fare, non una scusa per non fare. Penso che se avessimo pareggiato nessuno avrebbe potuto dire nulla. L'arbitro ha fatto un'ottima partita".

Quali gli obiettivi per questo finale di stagione?

"Tornare in carreggiata, dobbiamo fare punti per riavere morale. Pensare di dominare e vincere con l'Inter è fattibile, ma difficilissimo. L'asticella va alzata, ma deve farlo ognuno di noi".