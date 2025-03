Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proiettandosi già alla sfida che vedrà i friulani opposti all'Inter a San Siro alla ripresa del campionato: "Sarà una partita difficile, come tutte le gare in Serie A: l’Inter è una delle squadre più forti del campionato, ma per noi sarà interessante capire se abbiamo fatto progressi".

Il francese poi parla delle sue caratteristiche tecniche: "Sono un giocatore alla quale piace avere la palla, sono in una squadra nella quale il movimento è importante ed è più facile avere occasioni in questo modo: mi piace giocare con i miei compagni. Parlo in italiano con gli altri giocatori stranieri, sappiamo che è importante parlare la lingua".