Nel post partita di Inter-Udinese James Abankwah ha commentato la sconfitta per 2-0 e l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Dispiace per la sconfitta perché abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo perso di poco - le sue parole -. Noi abbiamo dimostrato di esserci, ovviamente dispiace per l'eliminazione. Io personalmente sono molto felice di quello che sto facendo. Sto dimostrando di poter aiutare la squadra e sento la fiducia del mister. Sono un giocatore in crescita".