L'attaccante del Sassuolo ed ex di turno Andrea Pinamonti, nel prepartita ha analizzato così la partita di questa sera ai microfoni di Dazn: "E' indubbiamente dura perché è tutto l'anno che siamo in zona retrocessione, è stata una lotta continua anche se sono soddidfatto di essere arrivato in doppia cifra. Ma la sqaudra viene prima di tutto e chiaramente preferirei salvare il Sassuolo ma avere qualche gol in meno. Aiuterò i miei compagni con i gol ma tutti insieme dobbiamo dare qualcosa in più per arrivare a fine campionato senza rimpianti.

C'è pressione come è giusto che sia nella nostra posizione a 4 giornate dalla fine ma siamo consapevoli che questo è lo saport, questo è il calcio, dobbiamo tirare fuori il massimo e fare quella che sembra un'impresa".