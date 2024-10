Fabio Capello è uno degli ospiti della presentazione di "SPORT MOVIES & TV 2024". A margine dell'evento si è fermato con i cronisti presenti parlando anche dell'Inter. "La squadra corre, l'altro anno scattava. Se non scatti non raggiungi i risultati come faceva l'anno scorso quando era molto brava a segnare e c'era molta organizzazione perché tutti rientravano velocemente. C'è qualche piccolo problema ma c'è tempo per rimediare".

"La favorita è l'Inter - prosegue - ma il Napoli sarà difficile da battere perché è guidata da un ottimo allenatore con ottimi giocatori che hanno ritrovato la voglia di soffrire. Le italiane in Champions? L'Inter è la squadra più completa, con una rosa ampia e sostituti che valgono quasi come i titolari. Bisogna fare un po' più di attenzione quando si fanno tanti cambiamenti. E' la squadra più attrezzata e credo che quest'anno abbia la voglia di fare meglio in Champions".

