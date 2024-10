La Lega Serie A sostiene per il nono anno consecutivo #ioleggoperché, la campagna organizzata dall’Associazione Italiana Editori per favorire la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche italiane, in programma da sabato 9 a domenica 17 novembre 2024.

La passione per la lettura va coltivata fin da bambini e rappresenta, insieme allo sport, un valore fondamentale per la crescita e l’educazione delle nuove generazioni. Per questo Lega Serie A supporta #ioleggoperchè fin dalla prima edizione e anche quest’anno, in occasione dell’11ª Giornata della Serie A Enilive, promuoverà su tutti i campi di calcio e sui propri canali di comunicazione numerose iniziative per invitare milioni di appassionati ad acquistare e donare libri alle biblioteche delle scuole.

Nel pre-partita tutti i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno sul terreno di gioco tenendo in mano un libro, che sarà poi donato poi ai bambini che li accompagneranno in campo. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda una grafica dedicata poco prima del fischio di inizio di ogni gara.

“Lega Serie A rinnova anche quest’anno, con entusiasmo, il proprio impegno a sostegno della campagna #ioleggoperchè - ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini -. Accompagnare di pari passo Sport e Istruzione, attraverso la forza attrattiva e coinvolgente della passione che muove milioni di tifosi, è fondamentale per la crescita culturale e lo sviluppo delle nuove generazioni. Sport e cultura possono e devono muoversi insieme, per insegnare le regole del rispetto, dell’uguaglianza e dell’inclusione, rafforzando così su solide basi la convivenza civile dei cittadini di oggi e preparare i più giovani a diventare cittadini responsabili domani. In questa prospettiva assume grande significato l’iniziativa che vedrà i calciatori e gli ufficiali di gara donare un libro ai bambini. Nel fare i miei migliori auguri per l’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, rinnovo anche l’invito a recarsi tutti nelle librerie, oggi e non solo, per dare il proprio contributo per arricchire le biblioteche delle scuole”.