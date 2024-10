Holding nuova di zecca per il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella. A renderlo noto è Affariitaliani.it che porta alle cronache la nascita della nuova società creata qualche settimana fa: la Bfh Holding Srl, di cui il 23 di Simone Inzaghi è socio unico "avendo versato subito l’intero capitale di 10mila euro mediante assegno di pari importo emesso da Intesa Sanpaolo" come si legge. La società opererà nel marketing sportivo ed è stata notificata dal Notaio Andrea Letizia, dove Barella, insieme a Roberto Gotti ha sottoscritto le pratiche che hanno dato vita al nuovo progetto imprenditoriale dell'interista che avendo costituito una società strutturata come vera e propria holding potrà operare in vari settori.

La newco, di cui sarà amministratore unico Gotti, potrà assumere e gestire partecipazioni ma potrà anche operare nella compravendita di immobili. La Bfh Holding ha inoltre costituito la nuova Rlm Communication srl di cui è stato nominato amministratore unico Antonio Deretti e la seconda newco, "anch’essa con un capitale di 10mila euro, si occuperà di 'tutte le attività connesse alla prestazione di servizi a favore di personaggi dello spettacolo e di atleti professionisti', ivi comprese 'la ricerca e la selezione di testimonial per le campagne pubblicitarie', 'il commercio al dettaglio e all’ingrosso e il franchising di prodotti per l’abbigliamento' e 'lo sfruttamento commerciale dell’immagine, l’organizzazione e la gestione di spettacoli e in particolare di eventi sportivi'.

