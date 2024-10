Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin ha analizzato così la lotta Scudetto in Serie A: "L'Atalanta? Ancora non ha le caratteristiche di squadra che può lottare per il vertice. Inter e Napoli hanno qualcosa in più".

Atalanta più attendibile della Juve nella corsa Scudetto?

"Dopo la partita di ieri sera e lo Stoccarda sì. La Juve non ha anima, l'Atalanta sì, ha identità. La Juve è andata in difficoltà, ma quando mettono i pezzi insieme e diventano squadra? Sono la Juve. Baroni quanto c'ha messo a dare un'identità alla Lazio?".

Inter, che risposta ha dato ieri sera?

"C'era il dubbio dopo il 4-4 con la Juve, la partita di ieri ha come grande punto interrogativo il vantaggio numerico acquisito nel primo tempo. Ha timbrato il cartellino. Ha un ritmo incessante con le coppe, tante risorse le perdi per squadra e non è banale, ma il Napoli sta facendo molto bene".