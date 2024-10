E se alla fine fosse l'Alcione Milano ad avere il nuovo stadio in città prima di Inter e Milan? Il club di Via Olivieri ha avviato già tutte le pratiche per avere un impianto nel quale iniziare a giocare magari dalla prossima stagione; e una delle strade percorribili, al momento quattro secondo la Gazzetta dello Sport, prevede la nascita di uno stadio proprio dentro il comune di Milano. La scelta definitiva dovrebbe arrivare entro la fine di dicembre, con i lavori che partirebbero dunque con l’avvento del 2025 per chiudersi nell'arco di sei, massimo otto mesi.

La prima soluzione, che permetterebbe all’Alcione di non abbandonare Milano, prevede la riqualificazione del centro sportivo Carraro di via dei Missaglia, Milano sud. Ipotesi, quest’ultima, già trapelata nel mese di giugno e rafforzata dalla stessa società. Le altre tre, invece, vedrebbero l’Alcione trasferirsi nell’hinterland. Il presidente del club Marcello Montini non nasconde le sue ambizioni: "Lo stadio di proprietà non è un sogno, ci arriveremo. L’obiettivo? La Serie B in tre anni”.