L'Inter sbanca il Castellani di Empoli con un comodo 0-3 e conferma il suo filotto positivo nelle trasferte di Serie A. Quella nerazzurra, come ricorda Opta, è la squadra che nel 2024 ha vinto più gare fuori casa in campionato: sono undici i successi nelle ultime 15 gare lontano da Milano. L'Inter è inoltre riuscita a mantenere la porta inviolata in due delle ultime tre partite di campionato (contro Roma e, appunto, Empoli).

