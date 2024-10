Torna alla vittoria l'Inter di Simone Inzaghi dopo il deludente pari del derby d'Italia contro la Juve dello scorso turno e lo fa imponendosi in casa dell'Empoli grazie alla doppietta di Frattesi e al 3-0 firmato dal capitano Lautaro. Pomeriggio durante il quale trova spazio anche Tomas Palacios, il primo dei giocatori ad arrivare ai microfoni di Inter TV dopo il mister: "Sono molto contento per aver esordito con la maglietta dell’Inter, voglio ringraziare i miei compagni, il mister e l’allenatore che mi hanno incoraggiato dal primo momento qui".

Sapevi che avresti debuttato?

"La verità è che ognuno di noi spera sempre in questo momento. Mi sto allenando, aspettando che accada e cercando di farmi trovare pronto per sfruttare il momento. Il mister mi ha detto di sfruttare e godermi il momento e di provare a muovere velocemente il pallone".

C’è un compagno che ti ha aiutato maggiormente nell’integrarti nel gruppo? E che differenze culturali e calcistiche trovi?

"Tanti mie i compagni mi hanno aiutato dal primo gioco. Al momento mi trovo meglio con Lautaro e il Tucu perché ovviamente sono argentino. Però mi hanno fatto sentire bene tutti dal primo momento tutti i compagni e mi trovo sempre meglio giorno dopo giorno. Sono molto contento. Al momento il mio obiettivo è quello di fare minuti in campo, vengo da un altro calcio perché quello argentino è abbastanza differente da quello italiano. È un grande cambiamento per me, ma mi impegnerò con molta responsabilità e imparo giorno dopo giorno".