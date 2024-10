Non solo Inter-Juventus in Serie A EniLive. Il weekend dell'Inter è stato variegato e pieno di soddisfazioni e al risultato ottenuto dagli uomini di Inzaghi si aggiunge il mosaico di successi ottenuto dalle varie squadre giovanili maschili e femminili dei nerazzurri. Il weekend calcistico si è chiuso con sette vittorie dei nerazzurrini su otto: completa il quadro dei risultati totali il pari per 2-2 ottenuto dall'Inter Under 16 in casa della Cremonese.

UNDER 20 - Campionato, nona giornata: INTER vs Empoli 3-1 Marcatori: 60' Topalovic, 89' Alexiou, 95' Lavelli.

UNDER 19 FEMMINILE - Campionato, settima giornata: Napoli vs INTER 1-4 Marcatori: 4', 30' Sasso, 6' Romanelli, 77' Ciano.

UNDER 18 - Campionato, ottava giornata: INTER vs Hellas Verona 2-0 Marcatori: 23' Mantini, 35' Conti.

UNDER 17 - Campionato, settima giornata: INTER vs Como 3-2 Marcatori: 24' Franchi, 33' Vukaj, 76' Sorino.

UNDER 17 FEMMINILE - INTER vs Futura Segrate 6-0 Marcatori: 9' Clericetti, 11', 21' Brambilla, 16' Palmeri, 55', 60' Bersani.

UNDER 16 - Campionato, sesta giornata: Cremonese vs INTER 2-2 Marcatori: 43' Matarrese, 63' Donato

UNDER 15 - Campionato, sesta giornata: Cremonese vs INTER 0-2 Marcatori: 67' rig., 84' Omini.

UNDER 15 FEMMINILE - Campionato, INTER vs Afforese 1-4 Marcatori: 43' Vigetti.