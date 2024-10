Voti alti, ma non altissimi per l'Inter sulla Gazzetta dello Sport nonostante il netto 3-0 in casa di un Empoli che fin qui al Castellani aveva concesso gol solo su rigore al Napoli.

Migliore in campo Frattesi, che si guadagna il 7,5: "Il bel problema di Inzaghi e Spalletti. Con Frattesi si parte spesso da 1-0, qui i gol sono due e importantissimi. Il centrocampista-goleador". Mezzo gradino più sotto c'è Lautaro (7): "Inesistente per un tempo, esclusa una mezza occasione, poi si sente eccome: l’assist del 2-0 a Frattesi e il gol, il 134° con l’Inter, primo straniero". Buona anche la prova di Barella (6,5): "Avvio da play, negli ultimi tempi ha dimostrato di poterlo fare, però poi è meglio da mezzala: 142 tocchi, un’occasione, movimento a tutto campo".

Addirittura senza voto Sommer, spettatore non pagante. Il 6,5 c'è anche per Darmian, Bastoni e Dimarco. Sufficienti Bisseck, De Vrij, Mkhitaryan, Thuram, Taremi, Zielinski, Pavard e Dumfries. Pochi minuti per un voto per Palacios. Nessun bocciato.

6,5 a Inzaghi: "Unica variazione sul tema è il play: non Zielinski, ma Barella e poi Micki. Il resto è molto inzaghiano, anche i cambi (e forse una sferzata all’intervallo)".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!