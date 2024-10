Lunga intervista di Fabrizio e Rebecca Corsi a Radio Serie A, dove il numero uno dell'Empoli, ieri battuto proprio dall'Inter, è tornato a parlare della dolorosa retrocessione incassata a San Siro contro i nerazzurri che con le reti di Keita e Nainggolan hanno conquistato quel giorno la storica Champions.

"A San Siro contro l'Inter fu la più dolorosa ma vidi l'Empoli più bello di sempre. Un ricordo indelebile, a parte le lacrime dei calciatori, fu il pubblico di San Siro. L’Inter andava in Champions, ma lo stadio si attardò con i festeggiamenti per applaudire i nostri ragazzi in mezzo al campo del Meazza. Poi nel mercato cinque-sei di quei giocatori hanno fatto un salto di qualità giocando poi in Coppa dei Campioni. In quella squadra emersero Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Caputo. Il girone di ritorno rimane nella memoria della nostra gente" ha detto il numero uno dei toscani.