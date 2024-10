L'Inter sbanca Empoli e risponde allo scatto del Napoli che aveva vinto a San Siro con il Milan. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, adesso c'è la penultima tappa prima del confronto diretto di Milano: nerazzurri in casa col Venezia, mentre Conte attende l'Atalanta al Maradona. Nel frattempo, la Juve è stata frenata dal Parma e allora per lo scudetto rischia davvero di diventare una questione a due.

Ma ieri al Castellani non è stata una passeggiata di salute come farebbe intendere il 3-0 finale. Per un tempo - racconta la rosea - la squadra campione d'Italia è lenta e prevedibile, senza approfittare della superiorità numerica maturata al 31' per il rosso diretto a Goglichidze. A inizio ripresa decisivo Frattesi, fin lì un "fantasma" secondo la Gazzetta: gol che stappa il risultato e chiude la contesa perché i toscani non ne hanno più per rimontare. Uno-due dell'ex azzurro e poi il sigillo finale di Lautaro: l'Inter mette nel mirino il Napoli.

