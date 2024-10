Dopo il grave infortunio a Bremer la Juventus cerca un difensore in vista di gennaio. La ricerca, si legge su La Gazzetta dello Sport, è appena avviata e la scelta arriverà entro fine dicembre, ma il primo nome sulle lista oggi è quello di Milan Skriniar.

Sulla rosea lo slovacco viene definito come un difensore ideale per dar seguito alle richieste di Motta. Conosce il calcio italiano e non avrebbe quindi bisogno di un lungo periodo di inserimento. Tornare in A sarebbe anche un desiderio del calciatore, visto che il contesto in passato lo ha esaltato. Le difficoltà per il trasferimento sono di carattere economico e di formula: servirebbe un'apertura a un prestito da parte del PSG.