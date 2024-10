Sarà brasiliana la 32esima e ultima squadra qualificata al Mondiale per Club 2025. Il verdetto arriverà il prossimo 30 novembre, quando Botafogo e Atletico Mineiro si sfideranno nella finale di Copa Libertadores allo stadio al 'Monumental Antonio Vespucio Liberti' di Buenos Aires. Doppia posta in palio, dunque, per Galo e Fogão, che battaglieranno per conquistare il titolo di campione del Sud America che, automaticamente, si trasformerà in pass per il torneo che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio, in terra statunitense. Il quadro delle 31 partecipanti:

Al Ahly (Egitto) – Vincitrice CAF Champions League 2020/21 e 2022/23 CAF

Wydad (Marocco) – Vincitrice CAF Champions League 2021/22

ES Tunis (Tunisia) - Ranking CAF

Mamelodi Sundowns (Sudafrica) - Ranking CAF

Al Hilal (Arabia Saudita) – Vincitrice AFC Champions League 2021

Urawa Red Diamonds (Giappone) – Vincitrice AFC Champions League 2022

Ulsan HD (Corea del Sud) - Ranking AFC

Al Ain (Emirati Arabi Uniti) - Vincitrice AFC Champions League 2024

Chelsea (Inghilterra) – Vincitrice UEFA Champions League 2020/21

Real Madrid (Spagna) – Vincitrice UEFA Champions League 2021/22

Manchester City (Inghilterra) – Vincitrice UEFA Champions League 2022/23

Bayern Monaco (Germania) – Ranking UEFA

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

Inter (Italia) – Ranking UEFA

Porto (Portogallo) - Ranking UEFA

Benfica (Portogallo) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Germania) - Ranking UEFA

Juventus (Italia) - Ranking UEFA

Atletico Madrid (Spagna) - Ranking UEFA

FC Salzburg - Ranking UEFA

Monterrey (Messico) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2021

Seattle Sounders (USA) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2022

Club Leon (Messico) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2023

Pachuca FC (Messico) - Vincitrice Concacaf Champions Cup 2024

Auckland City (Nuova Zelanda) – Ranking OFC

Palmeiras (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2021

Flamengo (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2022

Fluminense (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2023

River Plate (Argentina) - Ranking CONMEBOL

Boca Juniors (Argentina) - Ranking CONMEBOL

Inter Miami (USA) - Paese ospitante