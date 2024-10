Intervistato a margine della conferenza di presentazione di 'Sport Movies & TV 2024 – 42nd Milano International FICTS Fest”, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è tornato sulla vittoria dei campioni d'Italia sul campo dell'Empoli: "Sono partite sempre difficili e tutte ravvicinate. Ieri dovevamo vincere, la squadra ha dato una risposta importante. Continuiamo a pensare che siamo una squadra che vuole essere competitiva cercando di dare sempre il massimo".

Il Napoli è la rivale più temibile per la lotta scudetto?

"Conosco benissimo come lavora Antonio (Conte, ndr), stanno facendo molto bene. Ma anche noi ci saremo, le gare sono sempre combattute. Tutte le due formazioni hanno grandi giocatori, speriamo di competere fino alla fine".

FcIN - L'Inter sta facendo benissimo in Champions League, dove non ha subito gol: perché questa differenza col campionato?

"L'Inter può arrivare in fondo in tutte le competizioni, sull'argomento dei gol subiti stiamo lavorando, lo sanno anche i giocatori che dobbiamo migliorare. Lavoriamo tutti i giorni perché questo non accada più".

FcIN - Lautaro ha detto che si aspettava di arrivare più in alto nella classifica del Pallone d'Oro, te lo immagini vincitore un giorno?

"Tutti ci aspettavamo una posizione migliore, ma questi premi sono così. Lautaro deve stare tranquillo per tutto quello che sta facendo con noi e con l'Argentina. Per come è stato protagonista ha il riconoscimento delle persone che amano il calcio, noi gli vogliamo molto bene e siamo sempre al suo fianco".

