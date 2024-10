"Sono onorato e orgoglioso di aver ricevuto questo premio prestigioso, che parla dei valori dello sport, valori che uno impara da bambino e che servono per la nostra crescita. Ringrazio chi mi ha votato. Documentario sportivo preferito? Quello di Senna, sono un suo fan: vedere ciò che trasmetteva dentro e fuori dalla Formula 1 è stato motivo di ispirazione". Così Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parlando a Radio TV Serie A dopo la cerimonia tenutasi oggi a Milano durante la quale è stato insignito della 'Ficts Guirlande d'Honneur', l'Oscar della Tv e del cinema sportivo.

Come sta l'Inter?

"Stiamo bene dopo la vittoria importante di ieri. Dovevamo stare attenti e concentrati, abbiamo dato una grandissima risposta. Saremo competitivi ovunque, sapendo che non sarà semplice per i tanti impegni".

Come avete vissuto il cambio di proprietà da Suning a Oaktree?

"Ci sono belle idee, ci sono i presupposti per fare un grandissimo lavoro".

La migliore dote di Inzaghi?

"La tranquillità che serve per superare gli ostacoli nei momenti difficili".

Che idea ti sei fatto sulla nuova Champions?

"E' sempre una manifestazione ambita da ogni società, noi ci teniamo tantissimo. Non sarà semplice ma ci proveremo. ci adattiamo al nuovo format, finora stiamo andando bene".

Ti aspettavi Lautaro in una posizione più alta nella classifica del Pallone d'Oro?

"Lauti è il capitano, un riferimento importante, noi che amiamo l'Inter ci aspettavamo qualcosa in più. Ma deve stare tranquillo".

La rosa profonda aiuta?

"La rosa profonda aiuta tantissimo, abbiamo bisogno di tutti".

