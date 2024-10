Si è conclusa a favore del Napoli la sfida di ieri sera a San Siro tra il Milan e la squadra di Antonio Conte, partita trasmessa in esclusiva su DAZN che per la prima volta dopo trent'anni ha mandato in onda l'evento sportivo anche in chiaro. "Una possibilità offerta dal bando per i diritti televisivi e in particolare dall’opzione 'Try and Buy' - ricorda Calcio e Finanza -, esperimento che ha portato quasi 1,9 milioni di spettatori (1.883.064) a collegarsi".

L’incontro di ieri è stato il migliore dei turni infrasettimanali in termini di ascolti dalla stagione 2014/15 a oggi, eccezion fatta per alcuni turni giocati nelle festività, "superando i numeri registrati da entrambe le sfide di andata delle scorse stagioni su DAZN, entrambe giocate di domenica alle 20:45" fa sapere CF che poi aggiunge: "Si tratta inoltre del secondo miglior match della stagione in corso sulla piattaforma" dopo il Derby della Madonnina (quasi 2 milioni di spettatori). Nella serata di ieri la partita di San Siro ha registrato il terzo migliore dato di serata in termini di ascolti, il 12% di share, numeri che confermano le aspettative della piattaforma streaming che dopo l'esperimento in questione ripeterà l'iniziativa nel prossimo futuro.