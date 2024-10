I sindacati dei calciatori e le leghe professionistiche si sono riuniti la scorsa settimana, a Bruxelles, per una tavola rotonda tra datori di lavoro e lavoratori del settore del calcio professionistico, organizzata da FIFPRO Europe e dalle Leghe Europee, ospitata nella sede della Pro League del Belgio. Per l'Associazione Italiana Calciatori è intervenuto il Presidente Umberto Calcagno.

Questo incontro segue il recente reclamo presentato alla Commissione Europea riguardante il Calendario Internazionale delle Partite (IMC) per motivi legati alla legge sulla concorrenza, depositato lo scorso 14 ottobre.

Alla tavola rotonda di Bruxelles, i rappresentanti delle leghe e dei sindacati dei giocatori hanno discusso un modello di governance in cui le parti sociali svolgono un ruolo centrale nella negoziazione di accordi su questioni lavorative tra dipendenti e datori di lavoro nel settore del calcio professionistico, conformemente alle normative nazionali e dell'UE.

In questo contesto, i sindacati dei giocatori e le leghe professionistiche hanno sottolineato l'importanza del dialogo sociale settoriale europeo esistente come punto di partenza per la stabilità e lo sviluppo sostenibile del settore del calcio professionistico in Europa.

FIFPRO Europe e le Leghe Europee hanno concordato di proseguire il loro dialogo nelle prossime settimane e mesi come questione prioritaria.