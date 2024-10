Match winner oggi al Castellani, il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi commenta così il match vinto per 3-0 a Empoli in conferenza stampa: “C’era bisogno di riscattarci, a 20 minuti dalla fine con la Juve sul 4-2 abbiamo preso il pari e quindi oggi serviva vincere. Siamo stati bravi a sbloccare la gara e a portare a casa questa vittoria importantissima".

Senti il feeling giusto?

"Sicuramente rispetto all’anno scorso il minutaggio si è alzato, ma non è mai esistito un problema Frattesi per quanto mi riguarda e mai ci sarà. Sono felice del contributo che sto dando e spero di darne ancora di più”.

Com’è stato tornare a Empoli?

“Qui a Empoli ho lasciato tante amicizie, non ho esultato per questo, per rispetto del percorso che ho fatto qui. È una squadra che qui ha messo in difficoltà tutte quelle che sono venute a giocare”.

Hai avuto la sensazione che si sia creato qualche discorso di troppo su di te?

“Non me le vado a cercare, ma seguo alcune pagine su Instagram e a volte leggo degli articoli, ma non c’è nessun problema. Sono un ragazzo abbastanza intelligente da capire che siamo in tanti e che il mister è giusto che decida, il problema non c’è e non ci sarà mai a meno che qualcuno non venga a dirmi che c’è un problema”.