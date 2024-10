C’è anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all’evento "SPORT MOVIES & TV 2024”. È stata l’occasione per rispondere ad alcune domande relative alla decisione di Inter e Milan di restare a San Siro: “Era una strada che era stata abbandonata - ha esordito - e che adesso cominciano a ripercorrere. Che si trovi un accordo e si arrivi a una soluzione bisogna vedere, ho letto che il presidente del Milan ritiene ancora San Donato come pista prioritaria. Diciamo che ci sono più opportunità, credo che le squadre saranno scegliere la migliore”.

Le tempistiche?

“Non dipendono da me, l’accordo di programma sullo stadio del Milan fuori Milano è già partito, credo che ormai dovranno prendere delle decisioni a medio termine”.

Cosa si augura per Milano?

“Io mi auguro che restino a San Siro, non nello stesso stadio ma in quel territorio”.

Da tifoso chi lo vince il campionato?

“Non lo so, temo non il Milan quindi il resto non mi interessa”.