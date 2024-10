Daniele Adani era ieri sera tra gli ospiti di Dazn, nel quale studio si è parlato del campionato della Juventus. "Se per i bianconeri il motto è 'vincere è l'unica cosa che conta', quanti scudetti ha vinto negli ultimi quattro anni? Zero. Vuol dire che il percorso non era corretto. Tutti quanti si aspettano la vittoria, per cui non dò tempo nemmeno io alla Juve, ma chi dice che la strada non sia giusta? L'ultima filosofia del secondo Allegri non ha prodotto nemmeno andarci vicino alla vittoria, perché è arrivato costantemente a venti punti dalla prima".