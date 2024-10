Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un'ammenda pari a 1500 euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo (di Empoli-Inter, ndr), lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". In chiave nerazzurra, inoltre, c'è da segnalare la prima sanzione per Alessandro Bastoni, ammonito ieri al Castellani.

Per quanto riguarda gli squalificati, se ne contano quattro: Reda Belahyane (Hellas Verona), Saba Goglichidze (Empoli), Jackson

Tchatchoua (Hellas Verona) e Souleymane Isaa Toure (Udinese).