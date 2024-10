Davide Frattesi si è conquistato di diritto il titolo di MVP di Inter-Empoli. Il centrocampista ha realizzato al Castellani la sua prima marcatura multipla in Serie A: con la doppietta dell'ex, il centrocampista italiano si conferma come il miglior realizzatore nel suo reparto nei Top-5 campionati europei, totalizzando sei reti in stagione tra club e Nazionale.

Frattesi è inoltre uno dei quattro centrocampisti italiani ad aver superato la soglia dei 20 gol in Serie A nelle ultime quattro stagioni, affiancandosi a Zaccagni (24), Pellegrini (21) e Candreva (20).