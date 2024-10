Il 3-0 di Empoli ha ricordato, per punteggio e non solo, quello con cui l'Inter batté i toscani a domicilio anche il 23 aprile 2023. Allora, si legge su Tuttosport, fu la partita che lanciò la volata verso la conquista della finale di Champions e del terzo posto utile per essere nell'Europa che conta anche nell'anno successivo.

Altra analogia: anche allora ci fu una doppietta (di Lukaku) a cui fece seguito una rete di Lautaro. Stavolta le due reti le ha messe a segno Frattesi. E l'argentino ha anche firmato la rete numero 134 diventando il miglior marcatore straniero del club in solitaria, uno in più di Nyers.