Nel corso di un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it, l'ex nerazzurro Stephane Dalmat è tornato sul pari del derby d'Italia, esprimendo la sua opinione su ciò che non ha funzionato nel gioco dell'Inter. Il francese ha poi analizzato questo avvio stagionale della squadra di Simone Inzaghi, dicendo la sua su alcuni giocatori fondamentali come Marcus Thuram e Lautaro Martinez e su Inter-Napoli del 10 novembre, che dopo i risultati delle due squadre contro Milan ed Empoli reputa già decisiva.

Inter-Juve 4-4, qual è il tuo giudizio? Ti è piaciuta o hai visto troppi errori difensivi da una parte e dall'altra?

"Se non fossi tifoso dell'Inter, direi che è stata una partita spettacolare. Ma essendo un tifoso nerazzurro, dico che sono arrabbiato: l'Inter ha giocato bene, ha fatto quattro gol, ma ha fatto troppi errori in difesa. Sul 4 a 2 dovevano chiudere la partita ed essere più compatti, aggressivi e segnare il quinto gol. Con il 5-2 la partita è finita, ma se fai così tanti errori poi si riapre, e infatti la Juve l'ha ripresa".

Cosa non ha funzionato nella difesa nerazzurra? Si sentiva la mancanza di Acerbi?

"È evidente che Acerbi sia fondamentale in difesa: senza di lui non c'è un giocatore con il carisma e il carattere per guidare la squadra e guidare gli altri. Questo è mancato tanto nel derby d'Italia. Quando vinci 4-2, serve un uomo che tenga i compagni concentrati, non puoi prendere due gol così".

Thuram è l'unico giocatore imprescindibile per l'Inter? Sta diventando un attaccante sempre più completo: credi sia più importante di Lautaro?

"Al momento sì, è più importante. Lautaro, diciamo la verità, non ha fatto un grande inizio, non ha giocato bene con la Juve, mentre Thuram finora è l'attaccante più pericoloso della squadra. Ma sono sicuro che Martinez tornerà presto sui suoi livelli e, a quel punto, l'Inter tornerà ad avere la coppia di attaccanti più forte d'Europa".



Pensi che l'Inter possa vincere lo Scudetto? O il Napoli è favorito?

"Il Napoli sta facendo un campionato come quello di due anni fa, ma l'Inter è forte. Credo che il campionato sarà molto duro e sarà lotta fino all'ultima giornata. L'Inter, oltre a battere le squadre piccole, deve vincere anche contro le squadre più grandi: a breve ci sarà Inter-Napoli, e credo che sarà già decisiva. Se i nerazzurri vinceranno, in quel caso si giocherà davvero fino alla fine".