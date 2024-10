Le pagelle dell'Inter su Tuttosport sono tutte in positivo. Si parte con la sufficienza per Sommer, mai impegnato, a quelle per gli altri tre titolari in difesa, Bisseck, De Vrij e Bastoni, così come per Pavard (non giudicabile Palacios).

A centrocampo fioccano ottimi voti. Darmian da 7, firmando anche un assist. Frattesi da 7,5, decisivo con anche tanto lavoro di copertura. Barella e Mkhitaryan entrambi con un 6,5, mentre dalla panchina Zielinski si ferma al 6, come Dimarco e il subentrato Dumfries.

In avanti 7 a Lautaro grazie a un assist e un gol, 6,5 a Thuram che causa il rosso a Goglichidze ed è decisivo anche quando non segna. Sufficiente Taremi. In panchina 7 a Inzaghi che ottiene dalla squadra la risposta che voleva.

Nell'Empoli 6,5 per Vasquez e Fazzini, ma anche un 4 a Goglichidze. Sufficiente l'arbitro Marchetti, aiutato dal Var sul rosso e sul gol annullato a Darmian.