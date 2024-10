Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così il 3-0 di oggi sul campo dell’Empoli: “C’era un mix di sensazioni dopo domenica, io però sono rimasto lucido. Sapevamo che domenica dovevamo vincere per come si era sviluppata la gara, abbiamo lavorato in questi giorni con qualche limitazione della rosa, facendo però una grande prova. Asllani è venuto con noi con un’infiltrazione, bravo lo staff medico a metterci a disposizione lui e Zielinski perché avevamo bisogno di far rifiatare chi aveva giocato sempre come Mkhitaryan”.

Può recuperare qualcuno?

“Vediamo nei prossimi giorni, c’è fiducia ma non ci sono certezze. Sia Calhanoglu che Acerbi dobbiamo valutarli”.

In cosa si può migliorare?

“Dobbiamo crescere sempre, in questo momento siamo un po’ limitati. In questo momento sapevamo che c’era un blocco importante di partite, ma abbiamo avuto dei problemini al rientro da Roma. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù ma la squadra ha risposto bene”.

È rimasto lucido anche stasera dopo il primo tempo?

“Io da allenatore non ero soddisfatto domenica del risultato, ma lo ero della prestazione. Dalla parte offensiva i numeri sono buoni e importanti, sappiamo che in fase di non possesso dovevamo fare di più. Stasera abbiamo dato una grande dimostrazione, dico grazie ai tifosi che oggi ci hanno fatti sentire come a San Siro”.

Lautaro è tornato al gol.

“Sono molto contento per lui, con Lautaro ho insistito perché in quel momento volevo che si prendesse una soddisfazione. È stato bravissimo Barella perché come tutti aveva capito che Lauti meritava il gol, stasera volevamo che lo facesse”.