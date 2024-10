Mattatore con una doppietta al Castellani, dove ieri sera l'Inter ha liquidato la pratica Empoli con un netto 3-0, Davide Frattesi si è soffermato anche con Rai Sport per offrire i suoi pensieri dopo la partita: "Io bomber per mettere in difficoltà Inzaghi o per rispondere al Napoli? Sicuramente più per la seconda perché davanti stanno correndo, quindi bisogna rimanere al loro passo. Non possiamo permetterci di sbagliare nulla dopo esserci fatti riprendere dalla Juve in una gara già vinta".