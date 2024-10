"Rivincere lo scudetto è qualcosa di straordinario, lo abbiamo visto negli ultimi anni con Milan e Napoli. Io comunque resto convinto che l'Intersia la più attrezzata come valori e profondità della rosa". E' il pensiero espresso sulle frequenze di Radio Sportiva da Andrea Stramaccioni. Prima di porre l'accento sui problemi difensivi che stanno affliggendo i campioni d'Italia: "Il tema della solidità è oggettivo - le parole dell'ex tecnico dei nerazzurri -. Io ho una stima importante per Francesco Acerbi, è uno che comanda la retroguardia dal punto della personalità: credo che la sua assenza sia pesante. Ieri ha esordito Palacios, un giocatore su cui puntare, ma è anche vero che la difesa è l’unico reparto che l'Inter non è riuscita a rinforzare in estate".

