Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato così del pareggio di ieri della Juventus contro il Parma: "Ci sta il difendere in questo momento (come ha fatto Thiago Motta nel post partita, ndr) un giocatore in difficoltà clamorosa, lui stesso ha chiesto scusa 4-5 volte allo Stadium perché ha fatto errori clamorosi".

Un'altra panchina per Yildiz dopo l'Inter...

"Non ci sta che un ragazzo che ha segnato due gol a San Siro stia fuori, per di più in una partita che devi vincere perché l'Inter ha vinto ed il Napoli si sta staccando. Una partita onestamente a tratti imbarazzante. Io ho giocato, se vedo un ragazzo in così grossa difficoltà mentale (come Danilo) lo lascio fuori…".