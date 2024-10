"Chi ha bisogno di fare mercato a gennaio?". Incalzato con questa domanda da TMW, l'operatore di mercato Dario Canovi dice la sua analizzando le big della Serie A: "Il Napoli ha una rosa ampia e ben fatta. La gente si meraviglia. Ma la squadra è importante. Non c’è Osimhen ma è arrivato Lukaku, hanno comprato ottimi calciatori. Il mercato condotto dal Milan è stato incomprensibile. Inter e Napoli non hanno bisogno di chissà cosa. Così come le altre in corsa per obiettivi importanti".

Poi un passaggio sul ritorno in Italia di Mario Balotelli: "Se pensi che Balotelli può salvarti c’è qualcosa che non va. Farà tre o quattro partite buone, poi sparirà. E finirà per essere quello che è sempre stato negli ultimi anni: un calciatore ininfluente. Ha perso tutte le occasioni, ma non adesso, dieci anni fa".