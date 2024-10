Riccardo Trevisani è intervenuto ieri negli studi di Pressing per un'analisi sulla gara dell'Inter a Empoli e in particolare sul momento di Lautaro Martinez. "Ha fatto vedere la tigna, la voglia di determinare. Ha sfiorato di nuovo un gol simile a quello che non ha fatto contro la Juve e ha fatto un assist delizioso per il 2-0. Il 3-0 per lui è quasi facile".

"I numeri - continua - parlano per lui. Quando ci sono il 100° gol o il fatto di andare in testa tra i marcatori stranieri dell'Inter probabilmente ti può pesare, oppure semplicemente avendo cominciato la stagione in ritardo si vede indietro nella classifica marcatori e vuole recuperare. Alla fine recupererà e i suoi 18-20 gol li farà sempre".