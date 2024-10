Forse si fa attendere un po' più del previsto, ma la risposta dell'Inter al tentativo di allungo del Napoli arriva nel modo migliore: dopo un primo tempo con qualche fatica di troppo, alla fine i nerazzurri si impongono di potenza e prepotenza contro un Empoli coraggioso ma che paga oltremodo l'inferiorità numerica dopo 31 minuti per l'espulsione diretta di Saba Goglichidze che stende con un duro intervento sulla gamba Marcus Thuram. Protagonista della serata è Davide Frattesi, che trova la sua prima doppietta in Serie A ma non esulta ai gol in ricordo della sua esperienza in Toscana. Chiude i conti Lautaro Martinez, servito alla perfezione da Nicolò Barella. Tutto va, come deve andare per l'Inter, che torna così a -4 dal Napoli.

IL TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-3

MARCATORI: 50', 67' Frattesi, 79' Lautaro Martinez

EMPOLI: 23 Vasquez; 2 Goglichidze, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi (77' 7 Sambia), 93 Maleh (57' 6 Henderson), 8 Anjorin (57' 3 Pezzella), 13 Cacace; 10 Fazzini, 17 Solbakken (46' 22 De Sciglio); 29 Colombo (66' 9 Pellegri).

In panchina: 12 Seghetti, 98 Brancolini, 5 Grassi, 16 Belardinelli, 19 Ekong, 31 Tosto, 32 Haas, 35 Marianucci, 90 Konate.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij (81' 42 Palacios), 95 Bastoni (65' 28 Pavard); 36 Darmian, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan (65' 7 Zielinski), 32 Dimarco (65' 2 Dumfries); 9 Thuram (76' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 17 Buchanan, 21 Asllani, 52 Berenbruch.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Scatragli - Moro. Quarto ufficiale: Massimi. VAR: Serra. Assistente VAR: La Penna.

Note

Espulso: Goglichidze (E) al 31esimo per condotta violenta.

Ammoniti: Cacace (E), Bastoni (I)

Corner: 1-3

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'.

LIVE MATCH

93' - FISCHIA MARCHETTI, RIEN NE VA PLUS AL CASTELLANI!! L'INTER RISPONDE AL NAPOLI BATTENDO 3-0 L'EMPOLI E TORNA A MENO QUATTRO!!! Subito dopo il fischio, Lautaro si tocca la spalla lamentandosi...

92' - Lautaro guadagna il fondo poi crossa, Taremi per poco non arriva a ribadire in rete.

90' - Bel controllo di Pavard che riesce in spaccata a servire Taremi il cui tiro è respinto da Vasquez. Ma Marchetti ravvisa fallo del francese.

89' - Palla recuperata da Fazzini, Taremi lo tampona impendendo la ripartenza.

87' - Taremi rende vivace la manovra in questo finale, Inter che si prende un corner.

85' - Giostra il pallone l'Inter, ormai la gara ha poco da dire.

83' - Ci prova ancora dalla lunga distanza Barella, pallone difficile che arriva in curva.

81' - Arriva il momento del debutto con la maglia dell'Inter di Tomas Palacios, fuori De Vrij.

IL GOL DI LAUTARO: Sbaglia in disimpegno la difesa dell'Empoli, il pallone viene intercettato da Barella che potrebbe calciare ma poi trova Lautaro in posizione più comoda e gli serve un assist che il capitano deve solo convertire in rete.

79' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!

78' - Azione di Dumfries che punta l'uomo poi scarica per il tiro di prima intenzione di Barella che finisce a pochi centimetri dal palo sinistro della porta di Vasquez.

77' - Proprio Gyasi esce dal campo, rilevato da Sambia.

75' - Gyasi fermato in fuorigioco, l'ex Spezia aveva mancato anche la coordinazione in area contrastato da Bastoni.

74' - Fuori Thuram, spazio a Taremi.

lL GOL DI FRATTESI: Lancio di Barella a servire Lautaro che si inventa assistman con un pallone delizioso di tacco per Frattesi che punta l'angolino e spara senza lasciare scampo a Vasquez. Prima doppietta in A per il giocatore nerazzurro.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

66' - Vasquez compie un paratone sul colpo di testa di Lautaro, la palla arriva a Bisseck che calcia d'istinto mandando fuori.

66' - Cambia anche l'Empoli. Fuori Colombo, in campo Pellegri.

65' - Ben tre cambi per Inzaghi: Bastoni esce sostituito da Pavard, Mkhitaryan lascia il campo a Zielinski, Dumfries rileva Dimarco.

63' - Mkhitaryan entra in area e serve Thuram. Il francese prova l'assist di tacco, ma Lautaro viene anticipato da un difensore.

62' - Fazzini prova la giocata a metà campo, Bastoni lo atterra e viene ammonito.

61' - Calcia Barella, pallone direttamente sul fondo.

60' - Fallo su Barella, che si tocca il ginocchio dopo il contrasto di Henderson.

58' - Prova a uscire l'Empoli, cross di Pezzella troppo lungo ma sul quale i toscani ricavano una rimessa laterale.

57' - Due cambi per l'Empoli: Pezzella rileva Anjorin, Henderson entra al posto di Maleh.

57' - Cross perfetto di Darmian che trova Thuram bravo a colpire di testa senza però trovare la porta.

53' - Insiste l'Inter, corner sul quale si ripropone lo schema Lautaro-Thuram ma Marchetti ferma tutto per un fallo su Colombo.

IL GOL DI FRATTESI: Cross di Bastoni che sembrava perdersi sul fondo ma che Darmian riesce a salvare di testa con un assist che Frattesi converte in un bellissimo tiro che si spegne all'incrocio dei pali, grazie anche alla sporcatura di Viti. Non esulta l'ex giocatore dell'Empoli.

50' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

49' - Punizione sulla barriera, l'azione prosegue fino allo stop per fuorigioco decretato da Marchetti.

47' - Fazzini viene atterrato da Frattesi al limite dell'area, punizione pericolosissima per l'Empoli.

46' - Scontro De Vrij-Colombo, i due restano a terra.

----

19.35 - Calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.34 - Entra subito De Sciglio, che rileva Solbakken.

19.34 - Entrano in campo le due squadre per la ripresa.

19.32 - Indicazioni per De Sciglio, pronto a entrare nella ripresa. Si prepara anche Dumfries.

HALFTIME REPORT - Primo tempo senza gol, ma segnato indubbiamente dall'episodio dell'espulsione del difensore biancoazzurro Goglichidze per un pessimo intervento sulla gamba di Marcus Thuram. Nonostante l'inferiorità numerica, però, l'Empoli non perde la lucidità e si difende strenuamente contro un'Inter che dal canto suo tiene le redini del gioco ma latita in quanto a idee per sfondare. L'unico pericolo vero, al di là del gol annullato a Matteo Darmian, è nato da una fortuita deviazione di Ismajli su calcio di punizione con prodezza di Vasquez.

-----

48' pt - Finisce il primo tempo: Empoli e Inter a riposo sullo 0-0!

46' pt - Lautaro arriva di testa sul corner, palla alla quale Thuram non crede quanto servirebbe e arriva con un istante di ritardo mancando il tap-in.

45' - Si gioca in un fazzoletto, corner per l'Inter. Saranno tre i minuti di recupero.

43' - Azione pallanotistica dell'Inter, che cerca varchi nella trincea empolese. Poi lancio per Thuram anticipato da Vasquez.

40' - Mkhitaryan fa tutto bene poi sbaglia il pallone in area, rinvio dal fondo per l'Empoli.

40' - Cross di Dimarco, Vasquez in uscita manca la palla ma VIti rimedia. Gran palla servita da Barella

38' - Ammonizione per Cacace, reo di un intervento ai danni di Darmian lanciato in avanti.

36' - Mkhitaryan prova a mettere in area di testa, ma la palla diventa una telefonata per Vasquez.

35' - Maleh ruba palla e punta Bisseck, poi prova a scaricare per Colombo anticipato da Frattesi.

34' - Rischia Vasquez, che poi però ritrova il pallone con l'aiuto di un compagno.

33' - Punizione di potenza di Dimarco, Vasquez respinge con le mani aperte.

31' - Marchetti torna e decide: tolto il giallo, è rosso per Goglichidze. Punito l'impatto pesante dell'intervento del difensore toscano.

30' - Check al VAR, si valuta la dinamica dell'intervento. Il francese è ancora a terra. Poi Marchetti va all'on-field review.

29' - Goglichidze primo ammonito dell'incontro, il georgiano abbatte Thuram con un intervento brutto e rischioso.

27' - Scontro Fazzini-Bastoni, per Marchetti è fallo del giocatore empolese.

25' - Grande aggancio di Dimarco che però sbaglia il cross, Vasquez para.

23' - Palla persa ingenuamente dall'Inter, poi tocco falloso di Barella ai danni di Anjorin.

21' - Il VAR interviene e induce all'annullamento: Marchetti segnala il tocco col braccio.

20' - Attenzione, gol sotto controllo VAR per un possibile controllo con la mano del giocatore nerazzurro.

19' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO DAAAAAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAANNNNN!!!

16' - Strattone di Bastoni, Marchetti è lì davanti e fischia fallo malgrado le proteste dei giocatori nerazzurri.

12' - Vasquez toglie il gol del vantaggio all'Inter! Tocco di schiena di Ismajli sulla punizione di Dimarco, il portiere colombiano vola a deviare in corner.

11' - Altro recupero dell'Empoli su errore d Thuram, Mkhitaryan anticipa Colombo.

10' - Gyasi arriva dalle retrovie dimenticato dai nerazzurri, il suo tentativo di correzione al volo del cross è vano.

9' - Transizione dell'Empoli guidata da Colombo. Assist per Cacace che prova a mettere per Fazzini anticipato da Bastoni in corner.

6' - Recupero dell'Empoli a metà campo, palla a Solbakken che calcia debolmente: Sommer para a terra.

6' - Fallo su Bastoni, Lautaro recrimina con Marchetti.

5' - Ismajli interviene in scivolata su Thuram in area biancoazzurra, Marchetti ravvisa un tocco del francese e non concede corner. Ma la palla non viene toccata dal francese.

3' - Spizzata di Thuram da rimessa, Vasquez anticipa Lautaro.

3' - Inter che fa girare il pallone nella metà campo difensiva, poi Dimarco prova a servire Mkhitaryan il cui tentativo di uno-due viene anticipato dalla difesa.

----

18.30 - Tocca all' il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.28 - Ismajli e Lautaro davanti a Marchetti per il sorteggio del campo.

18.26 - Empoli e Inter entrano in campo per il prepartita.

18.25 - Sono circa 8mila i tifosi dell'Inter sparsi sugli spalti del Castellani.

18.16 - Le squadre sono negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio.

----

