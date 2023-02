Alessandro Zanoli è stato uno dei protagonisti in positivo della sfida tra Sampdoria e Inter. "Fondamentale per il morale, ci dà fiducia per arrivare ai punti che ci servono per salvarci - dice l'esterno dopo il pareggio -. L'importante è giocare col giusto approccio, anche se troviamo chi è più forte di noi. Dobbiamo avere rispetto per tutti e paura di nessuno. Sono stato accolto benissimo, il gruppo è fantastico e sono felice di essere qui. Soffrire contro una squadra così forte ci sta, l'importante è restare compatti e non aver subito gol".