Davide Nicola, tecnico della Salernitana, è il primo a presentarsi nella sala conferenze del Meazza per offrire il suo punto di vista sul 2-0 incassato dai suoi contro l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInternews.it:

Avrebbe potuto fare di più la sua squadra?

"La sensazione è quella di aver incontrato una squadra dai valori importanti, la stessa sensazione è che la Salernitana non è venuta qua per timbrare il cartellino. L'unico appunto è la lettura del 2-0, quando vai sotto di due gol diventa più difficile. Abbiamo interpretato le altezze di campo come aveva provato, possiamo migliorare nel timing di uscita in pressione. L'1-0 ci ha portato a cambiare il baricentro, lo abbiamo alzato in maniera convinta. Non abbiamo mai smesso di ripartire, dobbiamo diventare più abili a sfuttare certe situazioni. Vilhena non mi è dispiaciuto da mediano, anche se potevamo servirlo meglio. Anche Valencia da terzo attaccante ci ha dato una vigoria. Mi dispiace per Lovato, l'abbiamo perso ieri sera per una gastroenterite. Siamo passati a tre davanti, ma cambia poco per noi perché perdi giocatori tra le linee. L'avversario di oggi non è facile da incontrare, questo fa della nostra gara un passo in avanti rispetto alla prestazione precedente. Oggi sono soddisfatto, sul secondo gol loro potevamo essere più abili perché avremmo potuto rischiare di più per trovare magari il pareggio".

A questa squadra manca un po' di cattiveria? Poi volevo sottolineare l'applauso ai tifosi.

"E' sempre bello, gli applausi sono stati ricambiati perché hanno visto una squadra che ha voluto giocarsela. Possiamo migliorare molto, non è vero che siamo pochi cattivi ma dobbiamo diventare più strafottenti. Anche questo fa crescita, queste sono le migliori partite perché devi sempre essere al top".