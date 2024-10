Mile Svilar, portiere della Roma, autore di alcuni interventi salvifici durante la sfida con l’Inter, parla ai microfoni di DAZN commentando l’esito della partita dell’Olimpico. Rispondendo in primo luogo ai complimenti di Sebastien Frey: “Non ho tanto da dire, oggi sono molto dispiaciuto per il risultato. Come portiere fai una bella partita ma se non vinci è come se non avessi fatto niente, mi spiace”.

La Roma ha messo tutto ciò che poteva in campo. Com’è l’atmosfera nello spogliatoio?

“Oggi siamo stati tutti zitti dopo la partita, dispiaciuti e un po’ inca… arrabbiati, meglio. Però siamo un gruppo di uomini buoni e calciatori forti. Meritiamo di più in questo momento ma a volte nel calcio la palla non vuole entrare, sono diverse partite che il dio del calcio pare stia decidendo che la Roma non vada bene e per questo sono molto dispiaciuto. Ho sentito prima della partita che potevamo dimostrare questa sera di fare molto bene perché abbiamo un gruppo di calciatori forti, per quello siamo dispiaciuti per la gente perché non siamo riusciti a fare loro un regalo”.