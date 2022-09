Stephan El Shaarawy punta l'Inter. Tra qualche giorno, si legge sul Corriere dello Sport, l’attaccante romanista tornerà in gruppo con l'obiettivo di strappare una convocazione per la partita di sabato sera, a San Siro, contro la squadra di Simone Inzaghi. La lesione muscolare che lo ha costretto a rimanere ai box per cinque partite è stata ormai smaltita in questa sosta e ora il Faraone è pronto a dare il suo contributo prezioso dalla panchina come gli era riuscito prima dello stop.