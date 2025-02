Renato Veiga è pronto per il suo primo Derby d'Italia. Il difensore della Juventus, arrivato a Torino nella finestar di mercato di gennaio, presenta il big match con l'Inter di domenica sera ai microfoni di Sky Sport: "Quella contro l'Inter è una partita fondamentale, dobbiamo vincerla perché siamo la Juventus - dice in una parte dell'intervista -. Noi giochiamo sempre per vincere ed è quello che vogliamo fare anche contro l'Inter".