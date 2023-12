Appena arrivato a San Siro con la squadra, Alvaro Odriozola si sofferma con Sky Sport per anticipare i temi della partita di domani che metterà di fronte la sua Real Sociedad all'Inter in una sorta di spareggio per il primo posto del girone D di Champions League: "Mi ricordo ancora bene la lingua, ho dei bei ricordi legati alla mia esperienza alla Fiorentina - le parole dello spagnolo -. Ora sono qua con la squadra del mio cuore, della mia città, è un sogno giocare la Champions League. Sono molto contento di stare qua, giocare una partita così bella contro un'Inter che in questo momento è la squadra più forte in Italia".

Quanto è importante arrivare primi nel girone?

"Fa la differenza arrivare primi o secondi, noi siamo in un momento molto molto buono, tutti sappiamo cosa dobbiamo fare in campo. Possiamo fare una bella partita. Anche l'Inter sta attraversando un bel momento, ma noi tenteremo di concludere il girone al primo posto".

Che Inter ti aspetti?

"L'Inter è cambiata rispetto a due anni fa, quando era comunque molto forte. L'anno scorso sono arrivati in finale, il gioco è un po' più automatizzato. Tutti hanno ben chiaro in testa cosa devono fare in campo. Vale lo stesso per noi, penso sarà una partita molto bella e allo stesso tempo difficile. Siamo pronti".