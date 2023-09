Imanol Alguacil parla ad Amazon Prime della sfida di Champions League contro l'Inter. "Mi piacerebbe sentire che la Real Sociedad non solo gioca bene ma vince - afferma -. Chiaramente serve giocare bene per vincere. Spesso siamo stati superiori agli avversari, ma conta esserci nei momenti decisivi: soffrire, difendere, competere.

Se facciamo questo salto in avanti, saremo in grado di competere contro squadre così forti. Servirà grande personalità perché se ci mettiamo a pensare alla forza dei giocatori dell'Inter è meglio non andare in campo. In questi quattro anni abbiamo dimostrato che non ci interessa chi abbiamo di fronte, li rispettiamo ma diamo valore a quello che facciamo noi".