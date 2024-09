Emergenza difesa per l'Udinese, con Runjaic costretto a cambiare due interpreti su tre a causa degli infortuni. Giannetti non è stato nemmeno convocato per i problemi al flessore della coscia, mentre Kristensen dovrebbe andare lo stesso in panchina. L'unico titolare presente è Bijol, che oggi verrà affiancato da Kabasele sulla destra e da Touré sulla sinistra. In attacco la coppia Thauvin-Lucca. Lo riportano La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport.