Seduta mattutina al Bruseschi per l'Udinese, avversario dell'Inter nel prossimo turno di campionato. I bianconeri impegnati a Firenze hanno svolto un lavoro di scarico, gli altri giocatori sono invece scesi in campo per delle esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto. Regolarmente in gruppo per tutta la seduta anche Pereyra.