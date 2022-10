La Salernitana si è risollevata battendo il Verona, ma si allunga la lista delle defezioni per Nicola. Oltre allo squalificato Radovanovic, espulso domenica nel finale di match, contro l'Inter - secondo il Corriere dello Sport - saranno assenti anche Lovato e Maggiore. "Oggi gli ultimi due si sottoporranno ad esami strumentali: per Lovato dovrebbe trattarsi di un lieve trauma distorsivo alla caviglia destra, preoccupa, invece, l’infortunio al flessore riportato da Maggiore. Bohinen dovrebbe rientrare (domani pomeriggio la squadra riprenderà a lavorare), ma è chiaro che a centrocampo Nicola avrà gli uomini contati". In difesa, invece, dovrebbe rientrare Fazio.