Ultima in carriera a San Siro per Ranieri, pronto a sfidare l'Inter con una Roma dal centrocampo più folto. L'idea del tecnico giallorosso, informa La Gazzetta dello Sport, è di schierare una mediana a tre con Cristante e Koné al fianco di Paredes. Il grosso dubbio è in attacco, dove Dovbyk è ancora in vantaggio su Shomurodov, ma c'è anche il rebus del modulo: senza centrocampo a tre i trequartisti sarebbero due, con uno tra Pellegrini ed El Shaarawy (favorito su Baldanzi) a far compagnia a Soulé. Nessun ballottaggio nel terzetto difensivo e sulle fasce, dove ci saranno Saelemaekers e Angelino.