Stephan El Shaarawy, sostituito durante Monza-Roma per un problema fisico, quest'oggi si è sottoposto agli esami strumentali del caso per verificare l'entità dell'infortunio: i controlli - riferisce Vocegiallorossa.it - hanno evidenziato un lieve stiramento al polpaccio. Adesso il giocatore inizierà il percorso di recupero durante la sosta, con la speranza di provare a recuperare per la sfida del 20 ottobre all'Olimpico contro l'Inter.