Seduta mattutina all'SSCN Konami Training Center per il Napoli, impegnato tra due giorni in amichevole contro il Villarreal. Gli azzurri, avversari dell'Inte alla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio, hanno iniziato l'allenamento con una fase di attivazione in palestra, per poi concentrarsi sul lavoro tattico e circuito di forza; chiusura dedicata a una partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo, Sirigu si è allenato a parte in palestra.