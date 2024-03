Allarme in casa Napoli. Come annunciato ieri proprio dal club azzurro, Osimhen ieri si è allenato a parte per un affaticamento muscolare che lo mette evidentemente in dubbio per la partita di domani a Milano.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, oggi se ne saprà di più sulle condizioni del nigeriano. Calzona diramerà le convocazioni dopo la rifinitura: Osimhen ne farà parte nel caso in cui dovesse tornare in gruppo. Viceversa, niente trasferta. Pronto Simeone in caso di forfait.